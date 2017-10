Destiny 2 per PC: la mira assistita non ha subito cambiamenti dalla Beta

Una delle maggiori critiche dellariguardava il sistema di mira assistita, non particolarmente gradito dalla community. Nonostante il team abbia ascoltato i suggerimenti dei giocatori, ad oggi nessuna modifica è stata apportata.

La conferma arriva da David Shaw, Leader Design di Vicarious Vision, intervistato recentemente dal Telegraph: "Il sistema di controlli che abbiamo ideato è molto buono a mio avviso e ai giocatori sembra piacere molto. Abbiamo ascoltato i feedback e continuiamo a farlo, non posso dirvi se in futuro apporteremo dei cambiamenti o meno, tuttavia posso confermarvi che al lancio del gioco la mira assistita funzionerà esattamente come avete visto nella Beta."

La versione PC di Destiny 2 uscirà il 24 ottobre, Bungie ha recentemente pubblicato il calendario delle attività e la lista dei problemi noti del gioco.