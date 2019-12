Destiny 2: ecco perché Bungie ha scelto Steam e non l'Epic Games Store

Una delle principali conseguenze del divorzio tra Bungie ed Activision è stato l'abbandono da parte dello sparatutto di Battle.net in favore di Steam, piattaforma sulla quale è approdato anche nella versione gratuita Una Nuova Luce.

In una recente intervista gli sviluppatori hanno spiegato le motivazioni che li hanno spinti a scegliere proprio il client Valve al posto dell'Epic Games Store, dove sempre più publisher stanno portando i propri prodotti in esclusiva a causa dei maggiori ricavi. Sembra però che il team con sede a Seattle non abbia fatto la propria scelta semplicemente puntando a guadagni maggiori ma abbia considerato numerosi aspetti.

Ecco di seguito le parole di David "DeeJ" Dague di Bungie:

"Abbiamo preso in considerazione tutti gli aspetti possibili e abbiamo scelto Steam per una serie di ragioni che consideriamo ovvie. Steam ha una base installata molto ampia. Abbiamo contatti con alcuni membri del team Valve poiché siamo fisicamente vicini alla loro sede situata a Belleveue. Per questo abbiamo pensato che sarebbe stata una buona idea accogliere tanti nuovi giocatori nella nostra community."

Non è comunque da escludere che in futuro il gioco possa arrivare su altre piattaforme, incluso l'Epic Games Store. Lo stesso General Manager, Mark Noseworthy, ha parlato di questa possibilità nel corso dell'ultimo E3.

Vi ricordiamo che questa sera arriverà il primo Stendardo di Ferro della Stagione dell'Alba di Destiny 2, durante il quale potrete ottenere la versione 2.0 di alcune vecchie armature dell'evento con protagonista Lord Saladin.

Sapevate che ci vorrà ancora un bel po' prima che Bungie possa ufficialmente svelare al pubblico il terzo capitolo di Destiny? Non è quindi da escludere che in Destiny 2 possa esserci un Anno 4.