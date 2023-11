Destiny 2 sta perdendo giocatori: l'ammissione di Bungie

Bungie non sta attraversando un periodo facile. Oltre alla conferma degli avvenuti licenziamenti interni, la compagnia ha anche ammesso che il suo titoli di punta, Destiny 2, sta perdendo sempre più giocatori un poco alla volta.

Stando a quanto rivelato da alcuni dipendenti appena licenziati, proprio il crollo d'utenza registrato dal secondo capitolo di Destiny sarebbe la principale ragione dietro il taglio al personale deciso dall'azienda, costretta a riorganizzarsi per far fronte alla situazione. Bloomberg (che già aveva svelato retroscena sui licenziamenti in Bungie a causa del calo di popolarità di Destiny 2) ed IGN.com hanno ulteriormente approfondito la questione mettendosi in contatto con alcuni lavoratori di Bungie, sia ex che attuali: sembra che molti autori abbiano letteralmente "pregato" la dirigenza di introdurre radicali novità all'interno del gioco nel tentativo di riconquistare i giocatori perduti, insoddisfatti da come sono stati gestiti gli aggiornamenti ed i contenuti a pagamento del famoso FPS multiplayer online.

Al momento il futuro di Bungie non è perfettamente chiaro: sembra infatti che Destiny 2 La Forma Ultima non uscirà prima di giugno 2024, mentre Marathon sarebbe previsto per il 2025 inoltrato. Al momento però non ci sono conferme ufficiali sui piani per la pubblicazione dei prossimi progetti della compagnia parte dei PlayStation Studios.