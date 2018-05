Destiny 2: Pinnacolo Siderale, Prove dei Nove e dettagli sulla prossima patch

L'8 maggio Bungie ha pubblicato La Mente Bellica, seconda attesissima espansione di Destiny 2: le novità però non sono finite perchè questa sera sarà disponibile l'incursione Pinnacolo Siderale, inoltre presto arriveranno anche le Prove dei Nove e una nuova patch, prevista per martedì 15 maggio.

Pinnacolo Siderale

"La prossima incursione sarà disponibile l'11 maggio alle 19:00 italiane. Se vi ritenete pronti, mettetevi in fila e provate a divenire i primi al mondo a completare il nuovo covo dell'incursione Pinnacolo siderale. Noi saremo di vedetta e faremo il tifo mentre affrontate le nuove sfide."



Prove

"Il covo dell'incursione non è l'unica attività a cui potrete giocare domani. Le Prove dei Nove tornano alle 19:00 con le ricompense della stagione 3. Questa stagione non offrirà decori per le Prove, ma stiamo lavorando per aggiungerne altri in futuro. Nel frattempo, coloro a cui piace il Crogiolo potrà giocare per ottenere i nuovi decori nella classifica valorosa e gloriosa."

Inoltre, martedì 15 maggio alle 19:00 Bungie pubblicherà una nuova patch (aggiornamento 1.2.0.2) che risolverà varie problematiche emerse con il lancio de La Mente Bellica, tra cui probabilmente il bug degli Assalti Eroici.