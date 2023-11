Destiny 2: polemiche per lo Starter Pack, Bungie rimuove i tag di protesta su Steam

Bungie ha recentemente aggiunto la possibilità di acquistare lo Starter Pack di Destiny 2, un bundle in cui sono contenuti alcuni extra che i giocatori possono acquisire per iniziare la propria avventura con lo shooter Sci-Fi. La proposta, tuttavia, non è stata accolta con grande entusiasmo da parte della community.

Non appena lo Starter Pack è stato reso disponibile, i giocatori si sono lanciati per affossarlo su Steam affibbiandogli tag come "crimine", "capitalismo", "villain" e "horror psicologico". Prevedibilmente, il moto di protesta non è andato particolarmente a genio a Bungie, che ha deciso di intervenire immediatamente per rimuovere i suddetti tag. La pagina dello store è ora tornata alla normalità con i tag principali free-to-play, open-world, FPS e MMORPG. Tuttavia, le pagine archiviate, insieme ad alcuni post sui social media, confermano le modifiche apportate dagli utenti. Allo stesso modo, molte recensioni degli utenti relative allo Starter Pack sono state stracolme di emoji di clown.

Un'opposizione decisa da parte del content creator di Destiny, Datto, si è diffusa in tutta la community, e tanti altri hanno diffuso la notizia per tenere lontani i nuovi giocatori dallo Starter Pack, che a quanto pare contiene oggetti decisamente trascurabili. Venduto al prezzo di 14,99 euro, il bundle include per la precisioni tre armi esotiche (Traveler's Chosen, Ruinous Effigy e Sleeper Simulant), dei glimmer e dei cosmetici. A quanto pare, tutto è facilmente reperibile giocando e, soprattutto, nessuno di questi oggetti sarebbe effettivamente utile per ottenere un vantaggio all'inizio dell'avventura.

Con l'annuncio giunto nelle scorse ore, è stato confermato che Destiny 2 La Forma Ultima è slittato a giugno 2024.