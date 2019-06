Destiny 2 presenta in trailer la nuova incursione Corona del Tormento

In attesa dell'evento che presenterà al pubblico i primi dettagli sull'Anno 3 di Destiny 2, la software house pubblica un nuovo trailer interamente dedicato alla nuova incursione Corona del Tormento.

Grazie al video, che potete visionare direttamente in apertura a questa news, il team di sviluppo introduce i videogiocatori alle ambientazioni e al contesto narrativo che potranno approfondire nel corso di questa nuova incursione di Destiny 2. Il contenuto è pronto a debuttare nel gioco rapidamente: Corona del Tormento sarà infatti disponibile a partire dal primo giorno della nuova Stagione della Ricchezza. Vi ricordiamo che per poter accedere al nuovo raid sarà prima necessario aver completato l'impresa "Picco di Potere". Sulle pagine di Everyeye potete trovare tutti i dettagli sul debutto di Corona del Tormento in Destiny 2: siete ansiosi di poter provare questo nuovo contenuto?

Ne approfittiamo per segnalarvi che recentemente numerosi videogiocatori hanno segnalato la comparsa di misteriosi sussurri in Destiny 2, la cui natura non sembra ad ora ancora essere stata chiarita. Vi ricordiamo inoltre che tra gli oggetti chiave della nuova Stagione della Ricchezza i videogiocatori troveranno il Calice della Ricchezza. Quest'ultimo potrà essere sbloccato dai vostri alter-ego Guardiani in seguito al completamento di una quest dalla breve durata.