Destiny 2 presto su mobile? Bungie lavora ad un engine per iOS e Android

Sembra che Bungie sia attualmente lavorando per riadattare il suo motore grafico e renderlo così compatibile anche con i sistemi mobile iOS e Android. La conferma arriva da un'offerta di lavoro pubblicata dalla compagnia, alla ricerca di un Senior Mobile Platform Engineer.

"Sei eccitato all'idea di evolvere il motore grafico interno di Bungie per supportare i sistemi mobile? Ti piacerebbe lavorare su mondi che riuniscono le persone in una compagnia che sta investendo risorse per creare un luogo di lavoro inclusivo per tutti i dipendenti?", inizia il messaggio di Bungie che, oltre ad elencare competenze richieste e responsabilità del candidato, rivela anche quali saranno i passaggi che il nuovo arrivato compirà non appena entrato nell'azienda.

"Inizierai in una fase di test per dimostrare di cosa sei capace. Da qui risolverai i problemi più rilevanti relativi al supporto mobile, inclusi sistemi di controllo, interfaccia utente, ottimizzazione delle performance e riduzione delle dimensioni. Ancora più importante, lavorerai con un team esperto ed energico per creare alcuni dei migliori giochi del mondo", spiega l'azienda.

Bungie sembra quindi seriamente intenzionata ad allargare sempre di più i propri interessi verso il mercato mobile, e non è da escludere che uno dei progetti in lavorazione per sistemi iOS e Android possa essere una versione mobile di Destiny 2. Del resto, nel corso del 2021 si erano diffusi rumor su un capitolo mobile di Destiny realizzato da Bungie e NetEase che tuttavia non hanno avuto ulteriore seguito. Tuttavia la software house potrebbe essere realmente intenzionata a portare su smartphone il suo brand di punta, dunque non sono da escludere novità in merito nel prossimo futuro.

Sappiamo inoltre che Bungie sta sviluppando quattro nuovi progetti, a maggior ragione è lecito pensare che almeno uno di questi, se non di più, siano indirizzati verso il mercato mobile.