Destiny 2 presto offline: La Regina dei Sussurri arriverà dopo una lunga manutenzione

Mentre i fan di Destiny 2 sono ancora a bocca aperta dopo aver visto la splendida statua di Savathun, Bungie si prepara al debutto de La Regina dei Sussurri con una manutenzione particolarmente lunga.

I server dello sparatutto in prima persona entreranno in manutenzione questa notte alle ore 3:00 del fuso orario italiano, ma tutti coloro i quali hanno effettuato il login in precedenza potranno restare connessi fino alle 3:45, quando tutti verranno espulsi in maniera automatica e non sarà più possibile giocare. La fine dell'attività di manutenzione terminerà in concomitanza con l'arrivo della prossima espansione, ovvero domani, 22 febbraio 2022, alle ore 18:00. Se avete quindi qualche ultima attività da completare o volete organizzare il vostro inventario in vista dell'approdo dei nuovi contenuti, dovreste farlo prima che i server vadano offline. Vi ricordiamo inoltre che, stando a quanto dichiarato da Bungie, tutto il vostro equipaggiamento avrà un Livello Potere di 1350 all'uscita del DLC.

In attesa di scoprire cosa ci attenderà in questa nuova avventura, sappiate che sulle nostre pagine potete trovare il trailer dedicato a tutti i segreti del Falcione di Destiny 2, così che possiate vedere in azione la nuova arma.