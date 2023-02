Destiny 2 è diventato troppo prevedibile: Bungie illustra i cambiamenti per il futuro

A due settimane dal lancio della nuova espansione L'Eclissi, Bungie analizza l'attuale stato di Destiny 2 e illustra i punti cardine su cui lavorerà per rendere il futuro dello shooter più interessante per la sua fanbase.

Tramite un post pubblicato su Bungie.net, lo studio ha riconosciuto che il flusso costante di aggiornamenti dei contenuti ha reso l'esperienza di gioco troppo "prevedibile" per i giocatori più appassionati.

"Ma nonostante questa qualità e coerenza, Destiny 2 a volte può sembrare troppo prevedibile", ha scritto Joe Blackburn del team di Destiny 2. "Sebbene sia necessaria una certa coerenza per poter aggiornare regolarmente il titolo ed evitare che i giocatori debbano imparare di nuovo Destiny ogni tre mesi, nonché per mantenere la salute e la sostenibilità del nostro team, è chiaro che troppa prevedibilità ha creato una mancanza di sorpresa e gioia quando alcuni dei nostri principali aggiornamenti arrivano nelle vostre mani".

Il team ha anche commentato le lamentele secondo cui "non c'è abbastanza da fare" in Destiny 2, affermando di riconoscere che i giocatori più accaniti spesso esauriscono i contenuti da esplorare alla fine di ogni stagione. Una volta chiariti tali problemi, il team ha elencato quattro grandi obiettivi per il futuro di Destiny 2: espandere l'immaginazione dei giocatori, riportare la sfida in Destiny, arricchire i contenuti e connettere i Guardiani.

Il buon proposito di Bungie avrà inizio con le modifiche della Stagione Defiance che debutterà in concomitanza con L'Eclissi. Il team ha deciso di ridurre la complessità nel sistema di progressione di Destiny, ed ha confermato che inizierà ad esplorare una gamma più ampia di temi, citando come esempi i mietitori, i pirati e i cowboy dell'anno scorso. Sarà inoltre modificata la difficoltà di gioco, con l'intento di eliminare l'effetto "spugna" dei nemici. Gli sviluppatori sperano anche di rafforzare i contenuti PvP e PvE preesistenti in modo che i giocatori possano sempre dedicarsi a qualcosa di nuovo Infine, gli sviluppatori stanno aggiungendo nuovi strumenti di matchmaking per aiutare i giocatori a trovare più velocemente una squadra.

Destiny 2 L'Eclissi arriverà il 28 febbraio, con l'espansione che segnerà l'"inizio della fine" del gioco. Intanto potete dare uno sguardo alle novità del Telascura, la nuova sottoclasse dell'Oscurità.