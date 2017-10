Destiny 2: le prime due ore e mezza di gioco su PC, replica del 30 ottobre

Oggi 30 ottobre, nella trasmissione andata in onda alle ore 13:00, il nostroha affrontato le prime due ore e mezza di gioco disu PC.

Sono state mostrate le fasi iniziali dell'avventura, a partire dalla creazione del personaggio, filmati di gioco compresi. Se vi siete persi la trasmissione andata in onda sui nostri canali Twitch e Youtube, vi consigliamo di rimerdiare con il filmato che trovate in cima. È possibile farsi un'idea delle potenzialità della versione PC del gioco, uscita il 24 ottobre, in ritardo rispetto alle controparti console.

Destiny 2 è attualmente disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Nelle scorse ore, nel corso della conferenza Sony alla Paris Games Week 2017, è stato presentato il primo DLC, La Maledizione di Osiride, la cui uscita è prevista per il 5 dicembre 2017.

Vi siete già iscritti al clan di Everyeye.it per ottenere ricompense, bonus ed engrammi?