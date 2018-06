Destiny 2: l'attività end-game Protocollo d'Intensificazione è stata semplificata

Oltre ad una nuova linea narrativa e al covo dell'Incursione Pinnacolo Siderale, l'espansione La Mente Bellica ha introdotto in Destiny 2 anche una nuova attività end-game, chiamata Protocollo d'Intensificazione

Questa si svolge nella nuova area esplorabile, il Bacino di Hellas, ed è caratterizzata da 7 ondate di nemici di intensità crescente. Sebbene sia stata concepita come attività di fine gioco, da affrontare con guardiani di alto livello ed equipaggiati a dovere, i fan si sono spesso lamentati della sua eccessiva difficoltà.

Bungie ha analizzato le statistiche e ha notato che davvero pochi giocatori con una squadra da tre componenti sono riusciti a battere il Protocollo d'intensificazione, soprattutto a causa della difficoltà dei livelli 6 e 7. Ha quindi deciso di renderlo più semplice abbassando il livello luce consigliato delle ultime quattro ondate (le prime tre non hanno subito cambiamenti), secondo il seguente schema:

Valori precedenti

Ondata 1: 370

Ondata 2: 370

Ondata 3: 370

Ondata 4: 385

Ondata 5: 385

Ondata 6: 400

Ondata 7: 400

Valori attuali

Ondata 1: 370

Ondata 2: 370

Ondata 3: 370

Ondata 4: 380

Ondata 5: 380

Ondata 6: 385

Ondata 7: 385

In questo modo il Protocollo d'Intensificazione è diventato più accessibile, pur rimanendo un'attività molto difficile e indirizzata ai giocatori che si trovano nell'end-game. Tutto il resto - meccaniche, timer e comportamento dei nemici - non ha invece subito alcuna variazione.

Cosa ne pensate di questi cambiamenti? Ricordiamo che Destiny 2 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il 5 giugno verranno svelati tutti i dettagli dell'Anno 2 al via il prossimo mese di settembre. Nella notte, invece, Bungie ha annunciato di aver siglato un accordo con il provider cinese NetEase per la creazione di nuovi mondi e franchise videoludici.