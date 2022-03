Destiny 2 Promessa del Discepolo: l'Oscurità divora i Guardiani nel video dell'Incursione

Bungie precede l'arrivo dell'Incursione di Destiny 2 La Regina dei Sussurri mostrando in video i momenti salienti vissuti dai primi Guardiani (e streamer) che hanno fronteggiato l'Oscurità di Promessa del Discepolo.

Il valzer delle attività che coinvolgeranno i Guardiani più esperti di Destiny 2 partirà ufficialmente il 5 marzo alle ore 19:00 italiane: i giocatori dovranno avventurarsi nella Piramide nascosta tra le paludi del Tronomondo di Savathun e scoprire l'oscuro segreto celato al suo interno.

Come da programma, l'apertura dell'Incursione s'accompagnerà all'inizio della modalità Contesa, attiva per le prime 24 ore della corsa al primato mondiale di Promessa del Discepolo. Una volta entrati in modalità Contesa, tutti i Guardiani della propria squadra verranno portati a 20 livelli di Potere al di sotto di quello del boss, fino a un massimo di 1530 punti Potere e con vantaggi del Manufatto disabilitati.

Al completamento dell'attività, i Guardiani che trionferanno nella corsa al primato mondiale di Primessa del Discepolo riceveranno oggetti a tema e bonus legati al programma Ricompense del Bungie Store. Prima di lasciarvi al video, e di augurare buona fortuna a tutti coloro che tenteranno di svelare il segreto della Piramide del Tronomondo, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere il nostro speciale sul gameplay di Destiny 2 La Regina dei Sussurri.