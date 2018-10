Destiny 2: la prossima espansione includerà una modalità orda e una vecchia esotica?

Secondo un rumor diffuso su Reddit, la prossima espansione di Destiny 2: I Rinnegati potrebbe includere una nuova modalità Orda, insieme al ritorno di una vecchia arma esotica proveniente dal primo capitolo della serie.

L'indiscrezione arriva dall'utente AnonTheNine, lo stesso che aveva anticipato con successo alcune informazioni su Destiny 2: I Rinnegati, come le nuove Super e le location inedite introdotte con l'espansione.

Stando alle parole di AnonTheNine, la prossima espansione intitolata Armeria Nera introdurrà una nuova modalità Orda, nella quale i Guardiani dovranno sopravvivere a diverse ondate di nemici, un po' sulla falsariga della Prigione degli Anziani. A quanto pare, più a lungo i giocatori riusciranno a resistere sul campo di battaglia, migliori saranno le ricompense ottenute alla fine del turno. Se il rumor dovesse trovare conferma, inoltre, con la nuova espansione vedremo il ritorno di Ultima Parola, il famoso cannone portatile esotico presente in Destiny 1, caratterizzato da una cadenza di fuoco molto rapida.

Per concludere, l'utente avrebbe fornito anche una piccola anticipazione sul Festival delle Anime Perdute, l'evento di Halloween atteso verso fine ottobre in Destiny 2, confermando che per l'occasione verrà resa disponibile un'altra arma esotica di Destiny 1: Il Signore del Tuono, un potente mitragliatore pesante con danni ad arco.

Dal momento che stiamo parlando di rumor non ancora confermati, tuttavia, vi invitiamo a prendere la notizia con le pinze in attesa di ulteriori dettagli.