Destiny 2: la prossima espansione si chiamerà Summoning of Nine e includerà nuovi nemici?

Tra pochi giorni Bungie farà luce sul futuro di Destiny 2, che recentemente ha ricevuto nuova linfa vitale grazie ai contenuti della seconda espansione, La Mente Bellica. Il 5 giugno verranno infatti svelati i primi dettagli sui contenuti che verranno aggiunti nell'Anno 2, al via il prossimo settembre.

In rete, tuttavia, sono già apparsi dei rumor al riguardo: quelli di cui parleremo sono emersi da 4chan, e vi invitiamo a prenderli con le pinze, dal momento che non possiamo accertare l'affidabilità della fonte. Stando a quanto è possibile leggere, la grande espansione di settembre si intitolerà Summoning of the Nine, e ruoterà intorno agli Insonni e ai Nove.

Nell'immagine teaser pubblicata nei giorni scorsi (visibile in apertura di notizia) viene mostrato quello che ha tutta l'aria di essere l'Atollo, casa degli Insonni situata all'interno della cintura di asteroidi tra Marte e Giove. Secondo a quanto trapelato, il Principe Uldren e i suoi guerrieri rivestiranno un ruolo fondamentale nella trama dell'espansione, pronti a fare di tutto per salvare la loro amata Regina che si trova nelle mani dei Nove. Quest'ultima è, teoricamente, morta durante l'attacco di Oryx all'inizio dei fatti narrati ne Il Re dei Corrotti. Si tratta però di uno dei personaggi più amati dai fan di Destiny, e una sua resurrezione è altamente probabile.

I dettagli non terminano qui: pare che il Principe Uldren dovrà vedersela contro Nezarec e i suoi demoni del Vuoto, già citato in una delle carte del Grimorio introdotte con la seconda espansione di Destiny, Il Casato dei Lupi. C'è anche un elmo esotico per Stregoni ad egli dedicato in Destiny 2, chiamato Peccato di Nezarec. La descrizione dell'oggetto è: "Egli è giunto alla fine. Egli ritornerà". L'Atollo potrebbe rivestirà nuovamente il ruolo di area social, mentre la nuova ambientazione esplorabile sarà il Vuoto (The Void). Il nuovo raid potrebbe invece chiamarsi Tomba dell'Eternità e metterà i giocatori faccia a faccia con Nezarec.

Cosa ne pensate di tutte queste informazioni? Paiono decisamente plausibili, poiché perfettamente contestualizzare nella lore, ma non c'è nessuna certezza al riguardo. Meglio andarci cauti in attesa di una conferma ufficiale, che potrebbe arrivare martedì 5 giugno, giorno in cui verrà svelato ufficialmente l'Anno 2.