Destiny 2: la prossima patch renderà più semplice aumentare di livello

Questa settimana, gli acquirenti del Pass Annuale di Destiny 2: I Rinnegati hanno avuto accesso ai nuovi contenuti di Armeria Nera, il primo dei tre contenuti aggiuntivi previsti.

Nonostante le novità siano state ben accolte, i giocatori hanno avuto da ridire sulla difficoltà delle Forge Perdute, giudicata eccessiva anche per i guardiani che hanno raggiunto e superato il livello 600. Nel tentativo di alleviare il senso di frustrazione, Bungie ha abbassato di 5 punti il livello richiesto per accedere alle Forge. Un ulteriore intervento verrà effettuato con la patch 2.1.2, prevista per martedì 11 dicembre. A partire da questa data, "gli Engrammi Potenti potranno essere trovati più frequentemente e forniranno un maggior incremento di potere per i giocatori al di sotto del livello 600".

In questo modo, verrà velocizzata la progressione dei giocatori con un livello basso, che avranno quindi l'opportunità di accedere alle Forge più rapidamente. Bungie continuerà a monitorare la situazione anche dopo l'introduzione di questo cambiamento, e valuterà se sarà necessario intervenire nuovamente o meno.

La patch 2.1.2 apporterà anche alcuni cambiamenti al Crogiolo. Verrà innanzitutto diminuita la disponibilità delle munizioni delle armi pesanti incrementando il tempo che passa tra un'apparizione e l'altra durante le partite. Nelle modalità Controllo e Scontro il tempo verrà portato da 45 secondi a 120 secondi, in Sopravvivenza da 45 secondi a 60 secondi e in Rissa da 60 secondi a 120 secondi.