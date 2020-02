Destiny 2: la prossima stagione rinnoverà le spade

Destiny 2 si trova ancora nel pieno della Stagione dell'Alba, ma Bungie ha già fornito qualche informazioni sul futuro del gioco. A quanto pare, la prossima stagione - il cui inizio è previsto per il 10 marzo - rinnoverà in maniera radicale il gameplay delle spade.

In futuro, le spade sarà caratterizzate da un pool di energia che si ricarica in maniera automatica e che potrà essere sfruttato per gli attacchi pesanti e per la guardia (servirà sempre almeno un proiettile per effettuare la guardia). Maggiore sarà l'energia immagazzinata, più efficaci saranno tali azioni. Con questo nuovo sistema, Bungie intende incoraggiare i giocatori a rendere il proprio stile di gioco più variegato, invogliandoli ad intervallare attacchi e parate più frequentemente. In futuro, inoltre, parte degli attacchi con la spada potranno bypassare gli scudi elementali dei nemici. Come conseguenza di questi importanti cambiamenti, molti perk delle Spade saranno modificati.

Fino all'inizio della prossima stagione, in ogni caso, manca ancora un mese. Ben più imminente è l'evento Giorni Scarlatti, che dall'11 al 18 febbraio celebrerà la festività di San Valentino con sfide da affrontare nel Crogiolo rigorosamente in coppia.