Destiny 2: le Prove di Osiride tornano il 13 marzo, ecco un nuovo trailer

Con l'inizio della Stagione dell'Intrepido di Destiny 2 tornano anche le Prove di Osiride, la modalità 3v3 PvP più amata dai fan del gioco Bungie, nuovamente disponibile per tutti a partire dalle 18:00 (ora italiana) di venerdì 13 marzo.

"Il Culto di Osiride è alla ricerca di Guardiani con esecuzioni impeccabili e incomparabile gioco di squadra. La sfida per una vittoria perfetta è troppo scoraggiante o la tua squadra ha margine per regnare? Ricompense esclusive aspettano chi non perde mail"

Tra le caratteristiche delle rinnovate Prove di Osiride troviamo le mappe Calderone, Esodo Blu e Anomalia direttamente dal primo Destiny, insieme ad armi e armature classifiche pronte a fare il loro ritorno per questo grande evento.

Le Prove di Osiride sono solamente una delle tante novità della Stagione dell'Intrepido di Destiny 2 che ha fatto il suo debutto il 10 marzo scorso e che proseguirà per tutta la primavera con nuovi contenuti per i Guardiani, tra cui modalità di gioco extra e ricompense esclusive.

Come tanti altri studi, Bungie sta fronteggiando l'emergenza Coronavirus, gli uffici della compagnia sono chiusi e i dipendenti stanno lavorando da casa, non dovrebbero esserci ripercussioni a breve termine per quanto riguarda Destiny 2 mentre i futuri aggiornamenti potrebbero ritardare a causa di questa delicata situazione.