Destiny 2 su PS5 giocato in versione PS4 da 'tanti giocatori': Bungie invita all'upgrade

Nel frattempo che i fan aspettano l'uscita di Destiny 2 L'Eclissi fissata per febbraio 2023, Bungie rivela un curioso dettaglio riguardante coloro che giocano il suo FPS multiplayer online su PlayStation 5.

Sembra infatti che "un notevole numero" di utenti di Destiny 2 su PS5 stiano in verità ancora giocando l'edizione PS4 sulla piattaforma di nuova generazione, senza dunque aver effettuato l'upgrade alla versione next-gen pubblicata gratuitamente quasi due anni fa, nel dicembre del 2020. Bungie è rimasta quindi incuriosita da questo fatto e, in un passaggio dell'ultimo This Week in Bungie appena pubblicato sul proprio sito ufficiale, ha dunque consigliato agli utenti PS5 di effettuare quanto prima l'upgrade alla nuova versione in modo così da godersi Destiny 2 al massimo della sua forma.

Il passaggio alla versione PS5, infatti, garantisce non solo un maggior dettaglio grafico, ma anche e soprattutto un aumento del framerate che migliorerebbe ulteriormente la resa dell'opera sia tecnicamente che sul piano ludico. Il tutto senza dimenticare che, effettuando il passaggio alla versione migliore, i dati di salvataggio restano i medesimi oltre ad essere attivo anche il cross-play.

Una volta completato l'upgrade, l'esperienza offerta da Destiny 2 raggiungerà il suo picco, in attesa di scoprire l'impatto dei cambiamenti in arrivo con la nuova espansione: Destiny 2 L'Eclissi semplificherà l'economia di gioco, dicendo inoltre addio ai Materiali delle Destinazioni.