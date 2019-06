Destiny 2 sarà pubblicato anche su Nintendo Switch?

Ad un giorno di distanza dalla presentazione ufficiale della nuova Stagione dello sparatutto MMO, non si placano i rumor e le speculazioni riguardanti Destiny 2.

Sul forum ResetEra è stato condiviso un cinguettio di un utente Twitter che ha mostrato la copertina di Destiny 2 Legendary Collection in uscita il 4 settembre, e alla cui base viene riportato il nome di Nintendo Switch, oltre a quelli di PC e Xbox One (sembrerebbe mancare quello di PlayStation 4).

Al momento non vi è alcuna conferma da parte di Bungie, né tantomeno di insider che possano essere ritenuti affidabili. Pertanto, vi invitiamo a prendere la notizia con estrema cautela, dal momento che potrebbe trattarsi semplicemente di un fake. Gli sviluppatori, del resto, avevano spiegato in passato i motivi per cui Destiny 2 non sarebbe arrivato su Switch. Che il gioco sia quindi in arrivo sull'ibrida della grande N?

Ciò che appare più plausibile, invece, è l'approdo del looter-shooter su Google Stadia: ad anticipare la notizia è stato il sempre puntuale Jason Schreier di Kotaku, che ha inoltre aggiunto che il cross-save di Destiny 2 - ormai quasi certo - potrebbe non essere introdotto su PlayStation 4, a causa del veto posto da Sony al riguardo.

Vi ricordiamo che domani 6 giugno alle ore 18:00 Bungie terrà un livestream con cui svelerà tutti i dettagli della "Season of the Undying" di Destiny 2 che sancirà l'inizio dell'Anno 3.