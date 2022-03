Destiny 2, pugno duro di Bungie: ban per chi avvia il gioco da Steam Deck

Come già confermato tempo addietro, Destiny 2 è uno dei giochi a non essere compatibili con Steam Deck, la nuova piattaforma Valve che sta iniziando ad entrare nelle case dei primi acquirenti. Qualcuno però sta già provando ad aggirare tale incompatibilità ed avviarlo ugualmente.

Consapevole della questione, Bungie ha deciso di non adottare mezze misure, annunciando attraverso la Steam Guide di Destiny 2 che chiunque tenterà di far partire il gioco sull'hardware portatile di Valve verrà bannato all'istante. Sul sito si legge infatti che "i giocatori che tenteranno di lanciare Destiny 2 su Steam Deck attraverso SteamOS o Proton non potranno accedere al gioco e verranno riportati alla home della loro libreria poco dopo. Chi proverà ad aggirare l'incompatibilità di Destiny 2 sarà bannato". Per adesso, dunque, Destiny 2 su Steam Deck è fuori discussione e non è dato sapere se Bungie farà marcia indietro in futuro rendendolo finalmente compatibile.

In ogni caso la compagnia guarda con attenzione al futuro del gioco, e non è da escludere il possibile arrivo del titolo su altre piattaforme: secondo il giornalista Tom Warren Bungie potrebbe portare Destiny 2 su Nintendo Switch tramite il cloud, essendo rimasta multipiattaforma nonostante il recente acquisto da parte di Sony. Intanto la nuova espansione Destiny 2 La Regina dei Sussurri ha avuto un milione di preordini,con gli utenti che hanno quindi riempito molto velocemente i server al momento del lancio.