Destiny 2 e PvP, si cambia: Bungie pronta a stravolgere il matchmaking multiplayer

In attesa del Destiny Showcase sul futuro della Luce e Oscurità, i ragazzi di Bungie confermano i problemi comparto multiplayer di Destiny 2 e spiegano di volerli risolvere stravolgendo l'attuale sistema di matchmaking delle modalità multiplayer del kolossal FPS.

Nell'ultimo diario di sviluppo pubblicato sulle pagine del proprio blog, il team di Bungie ammette che oltre la metà delle partite disputate nella modalità Controllo vengono decise "prima ancora che venga sparato un solo colpo", e questo in funzione del sistema attualmente utilizzato per abbinare i giocatori alle lobby.

La sussidiaria dei PlayStation Studios spiega così di voler risolvere questo grave problema reintroducendo il matchmaking basato sulle abilità in ogni modalità PvP di Destiny 2. L'adozione del sistema skill-based nella creazione delle lobby online dello sparatutto sci-fi è previsto per il 23 agosto, contestualmente al lancio della Stagione 18 di Destiny 2. Bungie descrive questo sistema come "il primo intervento" di un più ampia revisione del matchmaking che coinvolgerà ogni aspetto del comparto multigiocatore.

Il ritorno del matchmaking skill-based, ad ogni modo, potrebbe non risolvere del tutto i problemi segnalati dagli appassionati, specie considerando le criticità ravvisabili in un sistema incentrato su connessioni peer-to-peer come quello che sovrintende alla gestione dei server di Destiny 2: l'abbinamento dei giocatori nelle lobby in base alle differenze di abilità potrebbe infatti comportare una maggiore difficoltà nella ricerca delle partite e l'insorgere di errori nel gameplay determinati dal lag.