Destiny 2, quest esotica Scatola Misteriosa: come trovare la Mano

Dopo avervi spiegato come ottenere l'Amo da pesca, in questa mini-guida di Destiny 2: Armeria Nera vi diremo dove trovare la Mano, la seconda delle quattro chiavi richieste per aprire la Scatola Misteriosa.

Prima di tutto dovrete sbloccare la Forgia di Gannon, una nuova location situata su Nessus in cui è possibile accedere a sfide e ricompense inedite. Per farlo dovrete andare a parlare con il Ragno sulla Riva Contorta, accettando la nuova quest che avrà in serbo per voi.

Dopo aver completato la quest del Ragno avrete finalmente accesso alla Forgia di Gannon. Adesso non vi rimane che raggiungerla e attivarla, affrontando le varie ondate di nemici che vi verranno incontro. Come visto per l'Amo da pesca nella Forgia di Volundr, per ottenere la Mano dovrete eliminare i due droni che appariranno tra il primo e il secondo round.

All'inizio del secondo round date le spalle alla Forgia e concentrate la vostra attenzione sul relitto: il primo drone volerà al di sopra di esso. Il secondo si trova a sinistra del relitto, vicino alle rocce. Una volta distrutti entrambi otterrete anche questa volta il buff "Tempra Massima".

Ora non resta che completare i round restanti e raccogliere il bottino finale. La chiave della Mano può essere trovata all'interno della cassa metallica, aprendola mentre il buff "Tempra Massima" è ancora attivo. Adesso siete in possesso della seconda chiave della Scatola Misteriosa: per aprirla dovremo aspettare che vengano rese disponibili le altre due.