Destiny 2, il Raid Caduta di un Re è stato sconfitto: Bungie si congratula coi Guardiani

I contenuti dell'espansione Eclissi di Destiny 2 condurranno i Guardiani alla scoperta delle lande di Nettuno, in un nuovo viaggio spaziale a marchio Bungie.

Nel frattempo, i giocatori possono cimentarsi con le sfide proposte dalla nuova Stagione del titolo, che ha visto debuttare il Raid dal titolo Caduta di un Re. A breve distanza dalla distribuzione della missione, un team di abili Guardiani è già riuscito a portarla a termine, mettendo a segno un record mondiale.

Ancora una volta, il team autore dell'impresa è il Clan Elysium, che ha completato Caduta di un Re prima di ogni altro giocatore di Destiny 2. Come da tradizione, non sono mancate le congratulazioni degli sviluppatori di Bungie, che hanno rivolto i propri complimenti ai sei membri del Clan Elysium, attivi nel gioco come Cruz, Kyros, VileFate, Moople, Quazz e Saltagreppo. Direttamente in calce a questa news, potete trovare il Tweet di congratulazioni pubblicato dalla software house. Anche voi avete già affrontato le insidie del nuovo Raid di Destiny 2?



Con la prossima espansione dell'avventura sci-fi, lo ricordiamo, il potere Telascura debutterà in Destiny 2, accompagnato dall'introduzione nel gioco di una nuova serie di sottoclassi. Nel frattempo, i Guardiani possono già procedere con il preordine di Destiny 2: L'Eclissi.