Destiny 2: il raid Giardino della Salvezza è stato completato

Le porte del Giardino della Salvezza, nuovo raid introdotto in Destiny 2 con la pubblicazione dell'espansione Ombre dal Profondo, si sono aperte alle ore 19:00 di ieri 5 ottobre, e come facilmente immaginabile migliaia di giocatori in tutto il mondo hanno affrontato la sfida a testa alta, molti di quali trasmettendo anche su Twitch.

Sono servite circa sei ore, tuttavia, al primo team per battere il boss finale, completare l'incursione e diventare il World First. A riuscirci per primo è stato il Clan Ascend, composto dai guardiani Antivist, Cyber, ExBlack, Monks, Narhzul e Pash. L'annuncio di Bungie, e quindi l'ufficializzazione, è arrivato dopo le opportune verifiche all'1:30 della scorsa notte. Nella clip allegata in cima a questa notizia potete assistere al momento del completamento, tenendo bene a mente, tuttavia, che potreste beccare degli inevitabili spoiler.

E voi, a che punto siete? Per chi non lo sapesse, il raid Giardino della Salvezza ha un Potere raccomandato pari a 940 ed è ambientato in un luogo ben noto a tutti i giocatori storici di Destiny, ovvero il Giardino Nero, ancora una volta minacciato dai Vex. Non ci addentriamo ulteriormente nei dettagli per non rovinarvi la sorpresa. Affrontare per la prima volta un raid è uno piaceri più ambiti dai giocatori di Destiny, lo sappiamo fin troppo bene. Ci limitiamo a ricordarvi che tra le nostre pagine trovate una guida con i consigli per raggiungere il Livello Potere 960, che potrebbero tornavi utili proprio per il Raid in questione.