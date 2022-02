Destiny 2 La Regina dei Sussurri: arriva un grosso buff per alcune esotiche

Ci avviciniamo sempre di più alla data di pubblicazione di Destiny 2 La Regina dei Sussurri e, a pochi giorni dall'acquisizione di Bungie da parte di Sony, il team di Seattle ha svelato gli importanti cambiamenti che arriveranno per le armi con l'Anno 5.

La prima importante novità riguarda l'armamento esotico e, più nello specifico, le armi primarie appartenenti a questa categoria. Sembra infatti che nell'Anno 5 tutte le armi primarie esotiche infliggeranno il 40% di danni aggiuntivi ai nemici 'standard', ovvero quelli la cui barra della salute è di colore rosso. Anche le armi leggendarie stanno per ricevere un grosso cambiamento, visto che le prossime armi che andremo a sbloccare avranno una colonna aggiuntiva nella sezione dei perk che prenderà il nome di Origin Trait: si tratta di un bonus relativo all'attività di gioco nella quale abbiamo ricevuto l'arma e che conferisce miglioramenti molto importanti. Nell'ultimo Settimanale di Casa Bungie di parla del Tratto Alacrity, legato alle Prove di Osiride, che aggiunge all'arma 20 punti in Ricarica, 20 punti in Stabilità, 10 punti alla Mira e 10 alla Gittata quando il giocatore è l'unico membro in vita di un team nel Crogiolo oppure nei Settori Perduti. Al lancio de La Regina dei Sussurri ci saranno ben 14 Tratti, ciascuno legato ad un'attività di gioco.

Prima di lasciarvi all'articolo di Bungie con tutti i dettagli sulle novità in arrivo per le armi, vi ricordiamo che Destiny 2 vanta quasi un milione di utenti attivi.