Destiny 2 La Regina dei Sussurri: bonus preorder e contenuti della Deluxe Edition

A poche ore dall'evento reveal di Destiny 2 La Regina dei Sussurri, Bungie ha aggiornato il sito ufficiale con tutti i dettagli relativi ai bonus per il preordine e ai contenuti aggiuntivi delle varie edizioni della prossima espansione.

La versione standard dell'espansione verrà venduta al prezzo di 39,99 euro e, proprio come gli altri DLC annuali, includerà esclusivamente La Regina dei Sussurri e non garantirà l'accesso ai contenuti delle Stagioni 16, 17, 18 e 19. Per quello che riguarda invece i bonus preorder, quelli verranno assegnati a tutti i giocatori che prenoteranno una copia dell'espansione a prescindere dall'edizione e includeranno l'involucro di Spettro esotico "Tronomondo", l'emote esotica "Enigma" e un emblema leggendario.

Di seguito trovate invece tutti i dettagli sulle edizioni speciali di Destiny 2 La Regina dei Sussurri:

Edizione Deluxe (Prezzo: 79,99 euro)

Mitraglietta esotica, catalizzatore e decoro

Accesso atutte le stagioni dell'Anno 5 (16-19)

I due Dungeon dell'Anno 5

Astore esotico: Tronomondo

Pacchetto 30 anni (Prezzo: 99,99 euro)

Tutti i contenuti della Deluxe Edition

Nuova segreta

Lanciarazzi esotico Gjallarhorn con catalizzatore e decoro

Nuove armi ispirate ai vecchi mondi di Bungie

Set di armatura Aculeo

Set di decori streetwear di Bungie

Set di decori ispirati a Marathon

Esclusivo decoro per il casco

Astori esotici

Nave esotica

Emblemi, shader, emote e tanto altro

Collector's Edition (Prezzo: 249,99 euro)

Tutti i contenuti del Pacchetto 30 anni

Kit per indagini psichiche degli Occulti

Riproduzione dello Spettro dell'alveare

Cartellino identificativo degli Occulti

Libretto di leggende e altri misteri dal Tronomondo di Savathun

La versione da collezione del gioco, disponibile esclusivamente sullo store Bungie, viene venduta anche in un'edizione priva del codice di Destiny 2: La Regina dei Sussurri al prezzo di 149,99 euro. Tutte le edizioni saranno disponibili a partire dal prossimo 22 febbraio 2022 su PC, PlayStation e Xbox. Su Google Stadia saranno invece disponibili esclusivamente le versioni digitali.

