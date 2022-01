Destiny 2 La Regina dei Sussurri: data del Raid, modifiche al loot e tagli ai dungeon

A distanza di una settimana dalla pubblicazione del breve teaser dedicato al Tronomondo di Savathun, Bungie ha aggiornato il suo sito ufficiale con l'ultimo Settimanale di Casa Bungie con alcune delle grosse modifiche in arrivo al day one di Destiny 2 La Regina dei Sussurri e non solo.

Innanzitutto il post conferma quella che sarà la data di lancio della prossima Incursione, il cui nome è ancora un mistero per via dei possibili spoiler sulla quest principale dell'espansione. La data da segnare sul calendario è il 5 marzo 2022, dal momento che il Raid del nuovo DLC si sbloccherà alle ore 19:00 del fuso orario italiano. Nel blog viene inoltre specificato che il nuovo livello minimo di potere dell'equipaggiamento passerà a 1350 e il cap della prima stagione del nuovo anno verrà aumentato a 1560.

A proposito dell'equipaggiamento, Bungie ha deciso di ridurre sensibilmente il numero di engrammi blu, i quali si potranno reperire solo all'interno delle casse in modalità Pattuglia o sconfiggendo i nemici: ciò significa che le ricompense delle playlist saranno solo leggendarie o, nel peggiore dei casi, Frammenti Leggendari. Anche l'Armaiolo subirà qualche modifica e Telemetrie e Componenti delle armi non potranno più essere utilizzate (correte ad utilizzarle tutte prima che sia troppo tardi). Stando a quanto dichiarato dal team di sviluppo, le mod si potranno acquistare con i lumen e per aumentare il livello di reputazione dell'Armaiolo basterà smontare armamento leggendario o completare le sue taglie giornaliere.

Per quello che riguarda i dungeon, con l'arrivo del nuovo DLC verranno tagliate dal gioco le missioni Harbinger e Presage, ovvero quelle che consentono di aggiungere all'inventari ole esotiche Falco Lunare e Racconto dell'Uomo Morto. Queste due esotiche si potranno continuare ad ottenere con con perk casuali da Xur, che le venderà ogni settimana.

Avete già riscattato tutti i codici per emblemi e shader di Destiny 2?