Destiny 2 La Regina dei Sussurri: dungeon assenti nell'edizione Standard e nei Season Pass

Come vi abbiamo segnalato su queste pagine, la community di Destiny 2 si stava interrogando su prezzi e contenuti de La Regina dei Sussurri, la nuova grande espansione dello shooter MMO in arrivo a febbraio. Bungie ha così deciso di intervenire ufficialmente per dissipare i dubbi della fanbase.

Esattamente come i più pessimisti temevano, i nuovi dungeon de La Regina dei Sussurri non saranno inclusi all'interno dell'edizione Standard del DLC. Non solo, questi non saranno presenti neppure all'interno dei quattro Season Pass che gli utenti potranno acquistare separatamente. I dungeon saranno così esclusiva della Deluxe Edition dell'espansione, che i giocatori potranno sempre acquistare separatamente anche in un secondo momento.

"Ciao a tutti. Abbiamo assistito a un dibattito sul nuovo contenuto dei dungeon e volevamo chiarire come verranno distribuiti durante il prossimo anno. Se acquistate la Digital Deluxe Edition di The Witch Queen riceverete l'espansione, tutti e quattro i Season Pass per il prossimo anno e i due nuovi Dungeon. Acquistando la Standard Edition, potrete comunque eseguire l'upgrade alla Deluxe Edition per ottenere i dungeon in un secondo momento. Offriremo anche un modo separato per acquistare i Dungeon in futuro, ma non saranno inclusi nei Season Pass. Condivideremo maggiori informazioni su questo in prossimità del lancio dei contenuti".

Mistero risolto, dunque, ma non sappiamo quanto la risposta fornita da Bungie abbia fatto contenti i giocatori. A giudicare dai commenti presenti su reddit, non sembra che la novità sia stata accolta con particolare entusiasmo per il momento. E voi cosa ne pensate di questo metodo di distribuzione dei contenuti di Destiny 2 La Regina dei Sussurri?