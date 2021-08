Destiny 2 La Regina dei Sussurri: il falcione e il Tronomondo di Savathun tra le novità

Nel corso dell'evento reveal de La Regina dei Sussurri, la prossima grande espansione di Destiny 2, Bungie ha svelato le principali novità in termini di gameplay e non manca qualche sorpresa.

Con l'arrivo di Destiny 2 La Regina dei Sussurri i giocatori potranno andare in esplorazione della nuova area di pattuglia, la quale non è altro che il Tronomondo di Savathun, un'area particolarmente pericolosa e popolata dalle feroci creature dell'Alveare sotto il controllo della sorella di Oryx. In questa zona potremo affrontare dei nemici inediti, tra i quali vi sono dei Cavalieri dell'Alveare armati di uno scudo e degli Spettri dotati di tentacoli che i Guardiani potranno distruggere a mani nude. Ovviamente non manca qualche novità relativa agli strumenti di morte e con il prossimo DLC arriverà anche il Glaive, una sorta di falcione che va ad ampliare ulteriormente la gamma di armi a disposizione dei giocatori e consente loro di combattere corpo a copro con un oggetto diverso dalla più classica spada, sebbene la nuova arma sia anche in grado di sparare proiettili energetici. L'espansione dovrebbe poi introdurre una sorta di crafting attraverso la quale i giocatori potranno costruirsi da soli le armi con i perk di loro gradimento. Tra le altre novità troviamo poi l'introduzione di un sistema di personalizzazione delle classi della Luce (Solare, Arco e Vuoto) simile a quello visto con la Stasi al debutto di Oltre la Luce.

Vi ricordiamo che il trailer con data d'uscita di Destiny 2 La Regina dei Sussurri ha svelato che l'espansione arriverà il prossimo 22 febbraio 2022 in due diverse edizioni, una delle quali conterrà tutte le stagioni dell'Anno 5.