Destiny 2 La Regina dei Sussurri: il gameplay della prima missione nel video dei TGA 2021

Dopo aver festeggiato i 30 anni di Bungie con le nuove attività di Destiny 2, gli sviluppatori statunitensi colgono l'opportunità offertagli dai Game Awards 2021 per mostrare il gameplay della prima missione di Destiny 2 La Regina dei Sussurri.

Il nuovo capitolo dell'esperienza a sviluppo continuo di Destiny 2 ci porterà nel Tronomondo di Savathun, un luogo ancestrale da cui dovremo fronteggiare quella che, a detta di Bungie, sarà la battaglia più difficile che abbiano mai combattuto i Guardiani. Per avere la meglio sulla progenie della Regina dei Sussurri dovremo padroneggiare le nuove abilità e le armi inedite che faranno il loro ingresso con il prossimo DLC.

Il video gameplay della prima missione ci permette di sbirciare le nuove sottoclassi dei Guardiani e gli equipaggiamenti originali come il Glaive, un nuovo tipo di arma che permette di sferrare attacchi corpo acorpo e a distanza per favorire un approccio originale al combattimento.

Il lancio di Destiny 2 La Regina dei Sussurri è prevista per il 22 febbraio del 2022 su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Per saperne di più, sulle pagine di Everyeye.it trovate il nostro speciale sulle novità di Destiny 2 La Regina dei Sussurri.