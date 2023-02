Destiny 2 La Regina dei Sussurri gratis per tutti fino al 26 febbraio

In attesa della sorprendente campagna dell’espansione Lightfall per Destiny 2, detta altrimenti L’Eclissi, Bungie ha annunciato che l'acclamata espansione La Regina dei Sussurri sarà accessibile gratuitamente per tutti i giocatori fino al 26 febbraio 2023, giusto in tempo per poi lanciarsi nell’avventura dell’Anno 6.

Tramite Twitter, infatti, il team di sviluppatori ha confermato che l’espansione lanciata giusto un anno fa sarà disponibile su tutte le piattaforme a costo zero per rigiocare la campagna, o giocarla per la prima volta nel caso in cui non sia stata comprata l’espansione in passato. In aggiunta, i giocatori potranno conservare tutto l'equipaggiamento esotico guadagnato anche dopo la fine della prova gratuita.

Per avviare la prova gratuita de La Regina dei Sussurri è necessario avviare Destiny 2 e visitare il Tronomondo di Savathun, avviando la serie di missioni che porterà i giocatori ad affrontare l’Alveare Lucente e, infine, la Megera Regina Savathun. Come da noi illustrato nella recensione de La Regina dei Sussurri, questa è a oggi la migliore campagna mai creata da Bungie per Destiny 2; pertanto, avete un motivo in più per godervela.

Meglio lanciarsi immediatamente in quest’esperienza, però, dato il poco tempo a disposizione per portarla a termine.

Nel mentre, preparatevi anche alla nuova espansione scoprendo le novità de L’Eclissi.