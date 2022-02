Destiny 2 La Regina dei Sussurri: l'inferno alieno di Savathun nel trailer di lancio

Dopo aver illustrato le novità della Stagione dei Rinati di Destiny 2, Bungie confeziona il trailer di lancio di Destiny 2 La Regina dei Sussurri, la nuova odissea aliena che attende i Guardiani nella loro eterna battaglia a difesa dell'Ultima Città della Terra e dei suoi abitanti.

Il nuovo atto dell'epopea sparatutto di Bungie ci porterà a combattere contro la Covata Lucente della Regina Megera nella cornice del Tronomondo di Savathun, la prossima destinazione da raggiungere sin dalla partenza della Stagione dei Rinati.

I fan di Destiny 2 che si preparano a fronteggiare le orde della Covata Lucente potranno trarre vantaggio dal nuovo sistema di personalizzazione delle armi e da numerose aggiunte ludiche che attraverseranno, ad esempio, la rosa di poteri del Vuoto da evolvere combattendo i nemici del Viaggiatore.

La commercializzazione di Destiny 2 La Regina dei Sussurri è prevista per il 22 febbraio su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Oltre al trailer di lancio, Bungie conferma la propria collaborazione con SteelSeries per una collezione di prodotti in edizione limitata a marchio Destiny che comprenderà, ad esempio, i driver Arctis 1 per microfoni ClearCast, la customizzazione a tema del mouse gaming Rival 5, il tappetino per mouse QcK Prism X e le Piastre per Cuffie Arctis Pro.

Qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra anteprima di Destiny 2 La Regina dei Sussurri con tante anticipazioni sulle novità di gameplay in arrivo con la prossima, ambiziosa espansione del kolossal sparatutto di Bungie.