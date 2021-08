Destiny 2 La Regina dei Sussurri: leak del PS Store svela la data di lancio

La community di Destiny 2 rimane in attesa di scoprire le novità che Bungie svelerà nel corso dell'evento previsto per le ore 18:00 di stasera, ma sembra proprio che le prime succose informazioni siano già state rivelata da un leak del PlayStation Store.

La pagina di Destiny 2 La Regina dei Sussurri, la nuova espansione dello shooter MMO, è stata caricata con qualche ora di anticipo sul PS Store e, come segnalato dal portale TrueAchievements, ha svelato anticipatamente alcuni dettagli al riguardo. Il dato più importante che possiamo ricavare è indubbiamente la sua data di lancio: il nuovo corposo DLC del gioco si farà strada a partire dal 2 febbraio del 2022.

Il leak svela inoltre che La Regina dei Sussurri sarà principalmente ambientato nel Throne World di Savathûn, presentata in grande stile all'interno del nuovo teaser pubblicato recentemente da Bungie, e che vi abbiamo riportato in calce alla notizia. Infine, è stato anticipato l'arrivo del Glaive, un nuovo tipo di arma capace di sferrare sia attacchi corpo a corpo che a distanza, oltre che di schierare uno scudo di energia.



Non sono trafugate ulteriori informazioni dal leak, e per scoprire tutto su La Regina dei Sussurri non ci resta che attendere l'inizio del livestream di Bungie. Ovviamente, vi invitiamo a seguire l'evento sul canale Twitch di Everyeye.it.