Destiny 2 e La Regina dei Sussurri: è la miglior espansione del gioco Bungie?

Dopo esserci presi tutto il tempo necessario per esplorare ogni aspetto e anfratto di Destiny 2: La Regina dei Sussurri, siamo pronti ad offrirvi il nostro parere definitivo sull'espansione del titolo Bungie.

Esordito su PC e console sul finire di febbraio 2022, il contenuto aggiuntivo amplia ulteriormente la già ricchissima lore che permea l'immaginario di Destiny. Con La Regina dei Sussurri, prosegue infatti lo scontro tra Luce e Ombra, mentre i Guardiani si guadagnano la possibilità di mettere piede sul suolo di una nuova ambientazione. Le inquietanti paludi e atmosfere del tronomondo di Savathun hanno infatti spalancato le proprie porte agli avventurieri più coraggiosi, pronti a battersi ancora una volta in Destiny 2.

Ma non solo: il nuovo arco narrativo proposto da La Regina dei Sussurri permette ai Guardiani di impugnare anche un'arma completamente inedita. Dopo aver posato le mani sul potente Falcione, il nostro Giovanni Panzano si è dunque immerso nell'ultima espansione forgiata da Bungie, per valutare se quest'ultima si sia o meno meritata la fiducia dimostrata dalla community con oltre un milione di preordini di Destiny 2: La Regina dei Sussurri.



Per scoprire ogni dettaglio in merito al nostro giudizio finale sul contenuto, vi lasciamo dunque alla visione della video recensione dedicata. Come sempre, trovate il filmato in apertura di news e sul Canale YouTube di Everyeye: avete già varcato le porte di Savathun?