Destiny 2 La Regina dei Sussurri: le missioni come episodi di Star Trek o The Mandalorian

Con l'arrivo de La Regina dei Sussurri, la nuova grande espansione di Destiny 2, Bungie approfondisce quali sono stati gli obiettivi creativi del team di sviluppo durante la creazione di questo nuovo contenuto aggiuntivo dello shooter Sci-Fi.

Bungie si è impegnata affinché ogni singola missione inclusa in La Regina dei Sussurri fosse un'esperienza unica e memorabile per i giocatori, paragonabile a quello che potrebbe essere un episodio di alcune delle serie fantascientifiche di Star Trek o The Mandalorian.

"Volevamo che ogni missione sembrasse un episodio di Star Trek o The Mandalorian", leggiamo all'interno di un nuovo articolo pubblicato sul PlayStation Blog. "Ogni missione dovrebbe essere immediatamente memorabile per i suoi temi distinti, il viaggio del giocatore e i momenti indimenticabili, pur continuando a trattare l'arco narrativo principale della campagna".

Per ottenere tali risultati, Bungie ha voluto rendere "epiche" le missioni dell'espansione ispirandosi ai dungeon presenti nello stesso Destiny 2 : "I dungeon sono molto ambiziosi e molto sofisticati, ma non tutti possono addentrarvisi. Sono molto difficili, quindi volevamo catturare ciò che li rende speciali e portarlo a un pubblico più ampio".

Con l'arrivo de La Regina dei Sussurri è incominciata anche la Stagione dei Rinati di Destiny 2, con cui Bungie ha introdotto nuove armi e abilità per i Guardiani, oltre ad aver aggiunto le sfide nei Campi di Battaglia PsiOp. Anche la versione gratuita del gioco si arricchisce di alcune novità, tra cui l'aggiornamento di sottoclasse Vuoto 3,0, l'evento dei Giochi dei Guardiani 2022, l'accesso alla missione introduttiva de La Regina dei Sussurri e altro ancora.