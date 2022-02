Destiny 2 La Regina dei Sussurri, Ombra e Luce: vi raccontiamo l'espansione in esclusiva!

Tra le nuove uscite videoludiche di febbraio 2022, accanto ad Elden Ring e Horizon: Forbidden West, ha trovato spazio anche la prossima espansione di Destiny 2.

I contenuti de La Regina dei Sussurri diverranno infatti disponibili a partire dal prossimo 22 febbraio 2022, sia su PC sia su console. Le novità in arrivo con questa nuova fase del titolo Bungie sono decisamente numerose, tra inediti sviluppi narrativi e dinamiche di gioco aggiuntive. Per fare il punto sulla situazione, la nostra Redazione ha avuto il piacere di prendere parte ad un evento di presentazione di Destiny 2: La Regina dei Sussurri, in esclusiva italiana.

Con un punto di vista inedito, l'espansione vedrà i Guardiani andare alla scoperta di ciò che può scatenarsi da un incontro tra le forze dell'Alveare e il potere della Luce. La progenie di Savathun è dunque in agguato, in attesa di avvolgere i giocatori di Destiny 2 con inaspettati sviluppi narrativi e inedite meccaniche di gameplay. Tra queste ultime spicca l'introduzione del Falcione, nuova arma versatile, in grado di rivelarsi efficace sia nel corpo a corpo sia dalla distanza.



Per presentarvi ogni dettaglio in merito a Destiny 2: La Regina dei Sussurri, il nostro Francesco Fossetti ha redatto una ricca anteprima, che ora potete fruire anche in formato video, grazie al filmato che trovate in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye. Buona visione!