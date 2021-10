Destiny 2 La Regina dei Sussurri: prezzi e contenuti accendono una polemica tra gli utenti

Dopo un esordio faticoso risalente al 2017, Destiny 2 ha risalito la china prima con l'espansione I Rinnegati, e poi con i DLC successivi Ombre dal Profondo e Oltre la Luce, che hanno progressivamente arricchito il comparto narrativo e l'esperienza ludica dello shooter Sci-Fi.

Dal 22 febbraio 2022 toccherà a La Regina dei Sussurri, ma tra la community si è accesa una discussione legata al prezzo della Deluxe Edition di questa nuova espansione del gioco. Un utente reddit ha fatto notare come l'edizione in questione costi 79,99 euro, ovvero 0,4 centesimi in più rispetto a quanto costerebbe acquistare la Standard Edition e i quattro Season Pass inclusi in versione individuale. Generalmente, acquistare un bundle implica un risparmio sull'acquisto, e quest'anomalia ha fatto scatenare un'accesa discussione tra l'utenza.

Stando alle indicazioni fornite precedentemente da Bungie, i dungeon dell'Anno 5 di Destiny 2 saranno accessibili tramite la Deluxe Edition de La Regina dei Sussurri, con i giocatori che saranno in grado di effettuare l'upgrade a questa edizione in qualsiasi momento. È proprio questo contenuto apparentemente esclusivo che sembra giustificare il prezzo della Deluxe Edition, ma che al contempo scontenta gli utenti intenzionati ad acquistare la versione Standard del DLC, e che al momento si vedono esclusi dalla possibilità di intraprendere i futuri dungeon. In merito alla questione, manca tuttavia una dichiarazione chiara e inequivocabile da parte di Bungie, che a questo punto speriamo possa arrivare in tempi brevi.

La software house ha intanto fornito una risposta a coloro che desiderano l'arrivo de La Regine dei Sussurri all'interno di Xbox Game Pass.