Destiny 2 La Regina dei Sussurri: Savathun risplende nella statua per collezionisti

Sua Maestà Savathun, la Megera Regina della nuova espansione di Destiny 2, dispiega le sue ali nella suggestiva statua per collezionisti che Numskull Design gli dedica in vista del lancio de La Regina dei Sussurri.

Realizzata in collaborazione con Bungie, la statua di Savathun è alta 29,5 cm per 66,4 centimetri di larghezza, in ragione della sua grande apertura alare. Il nuovo oggetto del desiderio dei frequentatori della Torre viene proposto al prezzo di 180 dollari (156,24 euro al cambio attuale, tasse e costi di spedizione esclusi) e va ad aggiungersi alla collezione di statue celebrative che Numskull ha dedicato negli anni alla saga sparatutto di Destiny e ai suoi personaggi più iconici, come il compianto Cayde-6, Eris Morn e l'Ignota Exo.

La statua di Savathun è dipinta a mano e presenta quattro supporti trasparenti, necessari a sorreggere il peso e dare stabilità alla doppia coppia di ali da insetto che contraddistingue il design del nuovo villain da fronteggiare insieme ai Guardiani esplorando il Tronomondo di Destiny 2 La Regina dei Sussurri.

L'uscita della nuova espansione di Destiny 2 è prevista per la giornata di domani, martedì 22 febbraio, su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia, PlayStation5 e Xbox Series X/S. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia del video di lancio de La Regina dei Sussurri con l'inferno di Savathun.