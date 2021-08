Destiny 2 La Regina dei Sussurri: seguiamo il reveal insieme su Twitch il 24 agosto

Mancano ormai pochissimo alla diretta streaming di Bungie durante la quale potremo finalmente scoprire qualche dettaglio aggiuntivo sulla prossima grande espansione di Destiny 2, il cui titolo ufficiale è La Regina dei Sussurri.

La diretta in questione dovrebbe infatti ruotare intorno all'espansione dello sparatutto Bungie che ci permetterà di affrontare la perfida Savathun, ma il team di sviluppo dovrebbe anche fornire informazioni riguardanti l'imminente ritorno di Mara Sov con la Season of the Lost e le numerose migliorie apportate al gioco con il prossimo aggiornamento. Se siete interessati a scoprire il futuro di Destiny 2, sappiate allora che potrete seguire l'intero evento dedicato al gioco in compagnia della redazione di Everyeye, dal momento che lo trasmetteremo e commenteremo in diretta su Twitch. L'appuntamento è quindi fissato alle ore 18:00 del prossimo martedì 24 agosto 2021 sul canale Twitch di Everyeye.

Per tutta la settimana seguiremo la Gamescom e gli eventi collegati sul nostro canale Twitch, l'appuntamento inaugurale è proprio quello di Destiny 2, sempre nella giornata di martedì (a partire dalle 19:00 si terrà lo showcase Xbox mentre il 25 agosto alle 20:00 sarà la volta della cerimonia di apertura della Gamescom condotta da Geoff Keighley. Giovedì 26 spazio invece al Future Games Show ed al nuovo mini evento di Dying Light 2.