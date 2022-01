Destiny 2 La Regina dei Sussurri: uno sguardo al Tronomondo di Savathun nel nuovo video

Di ritorno dai TGA 2021 con il video della prima missione di Destiny 2 La Regina dei Sussurri, Bungie ci mostra nuovamente la destinazione della prossima espansione del kolossal FPS pubblicando un video sulle inquietanti arcologie aliene del Tronomondo di Savathun.

La prossima fase ingame che attraverserà il Sistema Solare di Destiny 2 vedrà i difensori dell'Ultima Città della Terra addentrarsi nel Tronomondo di Savathun per fronteggiare l'ennesima minaccia alla sopravvivenza degli esseri umani e del Viaggiatore.

La lotta contro la progenie della Regina dei Sussurri sarà particolarmente cruenta, specie in funzione delle orde di creature che attendono i portatori della Luce una volta giunti nei punti nevralgici della nuova ambientazione di Destiny 2, dalle fondamenta del palazzo di Savathun alle zone paludose.

Il guanto di sfida che i Guardiani lanceranno alla governante del Tronomondo spingerà quest'ultima a conferire ai suoi soldati il potere della Luce: l'inganno ordito dalla Megera Regina trasformerà quindi le creature al suo servizio in una Covata Lucente che sfrutterà a proprio vantaggio il potere ricevuto per attuare strategie ancora più spregiudicate. L'arsenale a disposizione degli utenti, non a caso, crescerà di conseguenza per accogliere nuovi equipaggiamenti come il Glaive, una tipologia inedita di armi che consentirà ai Guardiani di sferrare attacchi corpo a corpo e a distanza senza soluzione di continuità.

Il lancio di Destiny 2 La Regina dei Sussurri è atteso per il 22 febbraio su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Sulle pagine di Everyeye.it trovate il nostro speciale sulle novità di Destiny 2 La Regina dei Sussurri.