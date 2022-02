Destiny 2 La Regina dei Sussurri: parte la Stagione dei Rinati, ecco tutte le novità

Con l'avvenuto lancio di Destiny 2 La Regina dei Sussurri, Bungie illustra nel dettaglio tutte le novità che accompagneranno la partenza della Stagione dei Rinati e, con essa, le sorprese previste per i Guardiani che dovranno fronteggiare le orde di alieni al comando della Megera Regina Savathun.

La sussidiaria dei PlayStation Studios ricorda che La Regina dei Sussurri è la prima espansione della trilogia finale sulla saga di Luce e Oscurità di Destiny 2, con i Guardiani impegnati a scoprire nuove e potenti abilità per fronteggiare sfide ancora più arcigne contro i nemici dell'umanità.

La Stagione dei Rinati di Destiny 2 dà perciò inizio alla lotta tra i Guardiani e la Dea dell'Alveare, Savathun, consentendo agli utenti di esplorare la nuova destinazione del Tronomondo per abbattere le orde della Covata Lucente e utilizzare la tecnologia di soppressione della Luce per contrastare gli adepti della stessa Megera Regina.

La Regina dei Sussurri - Stagione dei Rinati

Covata Lucente : Savathun ha conferito ai suoi soldati i poteri della Luce. I nemici saranno in grado di tornare in vita e di utilizzare in battaglia delle abilità super potenti sconosciute ai Guardiani

: Savathun ha conferito ai suoi soldati i poteri della Luce. I nemici saranno in grado di tornare in vita e di utilizzare in battaglia delle abilità super potenti sconosciute ai Guardiani Produzione di Armi : i giocatori potranno forgiare e potenziare il proprio arsenale sfruttando un sistema per creare strumenti di distruzione personalizzati. Ogni arma vanta combinazioni uniche di modifiche, shader e statistiche avanzate

: i giocatori potranno forgiare e potenziare il proprio arsenale sfruttando un sistema per creare strumenti di distruzione personalizzati. Ogni arma vanta combinazioni uniche di modifiche, shader e statistiche avanzate Falcione : un'arma corpo a corpo dalla potenza devastante che, all'occorrenza, può schierare anche uno scudo energetico per difendere chi la brandisce

: un'arma corpo a corpo dalla potenza devastante che, all'occorrenza, può schierare anche uno scudo energetico per difendere chi la brandisce Tronomondo di Savathun : la nuova destinazione di Destiny 2 viene descritta come un luogo di corruzione e splendore, la sede centrale del potere di Savathun. Una volta approdati in questa landa dimenticata dalla Luce, i Guardiani scopriranno i misteri che coinvolgono sia la Luce che l'Oscurità

: la nuova destinazione di Destiny 2 viene descritta come un luogo di corruzione e splendore, la sede centrale del potere di Savathun. Una volta approdati in questa landa dimenticata dalla Luce, i Guardiani scopriranno i misteri che coinvolgono sia la Luce che l'Oscurità Sorgente : la nuova attività con matchmaking a sei giocatori che offre agli utenti l'opportunità di lottare per la conquista del Tronomondo

: la nuova attività con matchmaking a sei giocatori che offre agli utenti l'opportunità di lottare per la conquista del Tronomondo Promessa del Discepolo: la nuova Incursione di Destiny 2 La Regina dei Sussurri ambientata in una Piramide sommersa tra le paludi del Tronomondo. All'interno di questa misteriosa struttura si annidano antichi pericoli e nemici formidabili

Il programma stilato da Bungie per il lancio della Stagione dei Rinati prevede l'arrivo per il 5 marzo dell'Incursione Promessa del Discepolo e dell'immancabile gara al primato mondiale, con premi previsti per la squadra che saprà completare per prima le sfide della Piramide del Tronomondo.

Nel corso della Stagione dei Rinati di Destiny 2 sarà poi possibile intraprendere le sfide dei Campi di Battaglia PsiOp, ottenere Lancia Sinaptica come Manufatto stagionale, indagare sulla propaganda psionica anti-Caiatl in un'Impresa esotica che sbloccherà il lanciagranate Messaggero Morto epartecipare ad altre attività sparse per il Sistema Solare.

La versione gratuita di Destiny 2 include l'aggiornamento di sottoclasse Vuoto 3,0, l'evento dei Giochi dei Guardiani 2022, l'accesso alla missione introduttiva de La Regina dei Sussurri e altri contenuti provenienti dall'espansione.