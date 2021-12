Destiny 2 La Regina dei Sussurri sarà ai The Game Awards: data di uscita in arrivo?

Mentre Guardiani e Guardiane possono dedicarsi agli speciali eventi in-game di Destiny 2 organizzati per celebrare il 30° anniversario di Bungie, arrivano interessanti novità da parte della software house.

Tramite il Tweet che trovate in calce a questa news, gli autori di Destiny 2 hanno infatti confermato la propria presenza sul palco dei The Game Awards 2021. Nel corso dello show videoludico condotto e organizzato dall'inarrestabile Geoff Keighley, il team di Bungie offrirà alla community di appassionati una nuova occasione per dare uno sguardo ai contenuti in arrivo con la prossima espansione, La Regina dei Sussurri.

Originariamente attesa entro la fine dell'anno, quest'ultima è stata in seguito posticipata al mese di febbraio 2022, come accaduto del resto a molte produzioni nel corso dell'ultimo anno e mezzo. In vista dell'appuntamento, Bungie ha deciso di addolcire l'attesa dei Guardiani con la presentazione di un nuovo trailer interamente dedicato a Destiny 2: La Regina dei Sussurri. L'espansione, che farà seguito a Oltre la Luce, si mostrerà dunque in azione nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 dicembre 2021, durante i The Game Awards 2021. Che possa essere l'occasione per conoscere la data di uscita del nuovo DLC?



In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che potrete seguire i The Game Awards 2021 sul Canale Twitch di Everyeye, in compagnia della Redazione.