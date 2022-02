Destiny 2 La Regina dei Sussurri, trailer sulle armi: Bungie celebra 1 milione di preorder

Mentre cresce la curiosità dei fan per le prospettive sui giochi multipiattaforma di Bungie dopo l'ingresso in Sony, la nuova sussidiaria dei PlayStation Studios festeggia un milione di preordini per Destiny 2 La Regina dei Sussurri e confeziona un nuovo video sulle armi dell'attesa espansione.

L'ultimo filmato confezionato da Bungie ci rituffa nelle atmosfere livide del Tronomondo di Savathun per farci brandire le nuove armi equipaggiate dai Guardiani per contrastare la Covata Lucente. Tra equipaggiamenti esotici e varianti di classe come il Falcione da mischia con visuale in prima persona, il nuovo pacchetto contenutistico di Destiny 2 promette di espandere in maniera organica il gunplay del kolossal sparatutto.

In aggiunta alla nuova destinazione e all'ampliamento dell'arsenale a propria disposizione, infatti, La Regina dei Sussurri porterà in dote anche un nuovo sistema deputato alla creazione delle armi, un modulo che consentirà ai Guardiani di forgiare del nuovo equipaggiamento personalizzato attingendo a vari parametri che, come di consueto, andranno sbloccati seguendo la progressione delle attività ingame tra pattuglie, missioni e sfide online.

A questo punto non ci resta che lasciarvi al nuovo video sulle armi inedite della prossima espansione, ma prima vi ricordiamo che Destiny 2 La Regina dei Sussurri sarà disponibile dal 22 febbraio su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Qualora foste interessati, qui trovate il nostro approfondimento sulla nuova stagione di Destiny 2 La Regina dei Sussurri.