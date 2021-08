Destiny 2 La Regina dei Sussurri: il trailer con Savathun svela l'uscita

Come promesso, nel corso dello show in streaming organizzato da Bungie per delineare il futuro di Destiny 2 è stato pubblica lo spettacolare (e inquietante) video in cinematica di Destiny 2 La Regina dei Sussurri che svela la data di lancio del DLC.

La nuova espansione di Destiny 2 ci porterà nel Tronomondo di Savathun, un luogo ancestrale che farà da sfondo a molteplici battaglie da combattere nei panni dei Guardiani. Per avere la meglio sulla progenie della Regina dei Sussurri dovremo fare appello a tutto il coraggio dei portatori della Luce e, naturalmente, alla potenza di fuoco garantita dalle nuove armi da strappare ai nemici.

In questo caso, di particolare interesse sarà l'arrivo di nuove sottoclassi per le abilità e i poteri principali dei Guardiani, come pure di equipaggiamenti come il Glaive, un nuovo tipo di arma che consente di sferrare attacchi corpo a corpo e a distanza per favorire un approccio sempre fresco al combattimento.



La commercializzazione di Destiny 2 La Regina dei Sussurri è prevista per il 22 febbraio del 2022 su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Per tutte le novità sulla prossima fase ingame che attraverserà la dimensione sci-fi dei Guardiani, vi consigliamo di rimanere sulle pagine di Everyeye.it per approfondire ogni aspetto ludico, narrativo e squisitamente contenutistico dell'espansione con i numerosi speciali che stiamo preparando per voi e che pubblicheremo a breve.