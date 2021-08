Destiny 2 La Regina dei Sussurri su Xbox Game Pass? La risposta di Bungie non lascia dubbi

Dopo aver assistito al reveal di Destiny 2 La Regina dei Sussurri, molti abbonati a Xbox Game Pass si sono chiesti se la prossima espansione del kolossal FPS sarà o meno disponibile "gratuitamente" nel servizio di Microsoft. Consapevoli di questi dubbi, i ragazzi di Bungie hanno fornito un importante chiarimento.

Nello speciale pubblicato sulle pagine del "blog istituzionale" di Bungie.net, infatti, l'azienda statunitense che ha dato i natali alla serie di Halo non si è limitata a riassumere le sorprese svelate nel corso dell'ultimo evento digitale ma si è spinta a fornire delle precisazioni sull'arrivo o meno de La Regina dei Sussurri come "bonus" per gli iscritti a Xbox Game Pass.

In uno specifico passaggio dell'approfondimento realizzato dai curatori del sito ufficiale di Bungie, gli sviluppatori di Destiny 2 hanno chiaramente specificato che "no, La Regina dei Sussurri non sarà disponibile all'interno di Xbox Game Pass".

La precisazione di Bungie, di conseguenza, non lascia davvero adito a dubbi: allo stato attuale, non c'è alcun accordo sancito con Microsoft che preveda l'ingresso de La Regina dei Sussurri tra i contenuti fruibili gratuitamente dagli abbonati al Game Pass su piattaforme Xbox, diversamente da quanto accaduto con la precedente fase dello sparatutto sci-fi che è stata caratterizzata dal lancio di Destiny 2 Oltre la Luce su Xbox Game Pass.