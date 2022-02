Destiny 2 La Regina dei Sussurri in arrivo: tutti i segreti del Falcione nel nuovo trailer

Il conflitto tra Ombra e Luce è destinato a proseguire nella prossima espansione di Destiny 2: La Regina dei Sussurri, in arrivo su PC e console il prossimo 22 febbraio 2022.

A pochi giorni di distanza dal debutto del contenuto, il team di Bungie, ora ufficialmente parte dei PlayStation Studios, ha pubblicato un trailer dedicato. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato si concentra in particolare sulla nuova arma in arrivo all'interno del gioco. Con l'espansione La Regina dei Sussurri, i Guardiani di Destiny 2 potranno infatti impugnare per la prima volta il Falcione.

Strumento versatile, quest'ultimo si rivela adatto sia per gli scontri corpo a corpo sia per operazioni offensive condotte dalla lunga distanza. Dettaglio aggiuntivo, inoltre, il Falcione è anche in grado di evocare uno scudo di energia, con il quale i giocatori possono proteggersi dagli assalti degli avversari. Con oltre 1 milione di preordini per Destiny 2: La Regina dei Sussurri, la nuova arma sembra essere destinata a finire tra le mani di moltissimi Guardiani, ansiosi di potersi avventurare nel tronomondo di Savathun.

In attesa del debutto della nuova espansione, potete scoprire tutti i dettagli sulla prosecuzione del conflitto tra Ombra e Luce nella nostra anteprima esclusiva di Destiny 2: La Regina dei Sussurri, a cura di Francesco Fossetti.