Destiny 2 ha registrato il miglior lancio di sempre su PC per un gioco Activision

Durante l'ultima riunione con gli azionisti, il CEO diEric Hirshberg ha lodato le performance commerciali della versione PC di: il gioco ha segnato il miglior lancio di sempre su Windows per un gioco della compagnia, superando i precedenti record di

Il presidente del publisher non ha diffusi numeri precisi in merito, limitandosi a ribadire come il lancio di Destiny 2 su PC sia stato un successo non solo per quanto riguarda le unità vendute ma anche sul fronte del coinvolgimento dell'utenza, inoltre viene ribadito come il DLC La Maledizione di Osiride abbia ottenuto risultati superiori a quelli del primo DLC di Destiny 1.

Per il 2018, Bungie e Activision hanno in serbo la pubblicazione di un corposo contenuto aggiuntivo a maggio e di una grande espansione (stile Il Re dei Corrotti e I Signori del Ferro) a settembre.