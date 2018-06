Destiny 2: il reveal dell'Anno 2 commentato in diretta martedì 5 giugno alle 17:50

Martedì 5 giugno sarà un giornata importantissima per tutti i fan di Destiny 2: alle ore 18:00 Bungie svelerà tutte le novità dell'Anno 2, che prenderà il via a settembre. Per l'occasione, la redazione di Everyeye commenterà in diretta il livestream di presentazione!

Vi aspettiamo quindi alle ore 17:50 sul nostro canale Twitch, al quale siete caldamente invitati ad iscrivervi. Un requisito importantissimo per poter interagire con gli altri membri della nutrita community di Everyeye in chat e con la redazione. Grazie ad essa, inoltre, potrete ricevere una comoda notifica sui vostri dispositivi, così non rischierete di mancare a quest'importantissimo appuntamento!

La comunità del gioco attende con particolare entusiasmo questo reveal, poiché con l'inizio dell'Anno 2 Bungie ha promesso di risolvere numerosi problemi che affliggono il gioco fin dal lancio. Chiaramente, c'è anche tanta curiosità attorno alla nuova, grande espansione che verrà annunciata: secondo alcuni rumor che circolano da ieri, si chiamerà Summoning of Nine, includerà nuovi nemici e segnerà il ritorno della Regina degli Insonni, uno dei personaggi più amati in assoluto.

Fortunatamente, non manca molto e bisognerà pazientare solo altri due giorni. Vi aspettiamo su Twitch alle ore 17:50 di martedì 5 giugno per il commento in italiano del reveal dell'Anno 2 di Destiny 2. Cosa vi aspettate?