Destiny 2 accoglie la nuova Volta di Vetro: al clan Elysium la gloria del primato mondiale

Bungie celebra le gesta compiute dai membri del clan Elysium, ai quali va la gloria per il raggiungimento del primato mondiale della Volta di Vetro di Destiny 2, la nuova Incursione accessibile nella Stagione del Tecnosimbionte.

Nel celebrare la vittoria del team Elysium contro Atheon, Bungie confeziona un video che descrive le novità e i contenuti accessibili da coloro che parteciperanno alle attività della riedizione della Volta di Vetro.

Rispetto alle sfide del Raid del primo Destiny, le battaglie da combattere contro la Confluenza Temporale promettono di regalare un'esperienza più stratificata e, per questo, coinvolgente, merito delle modifiche operate dagli sviluppatori statunitensi nella struttura dei trionfi da completare all'ombra delle arcologie Vex di Venere.

L'Incursione della Stagione del Tecnosimbionte mette ancora una volta in risalto il lavoro di squadra. Il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla nuova Volta di Vetro consente di sbloccare delle ricompense gloriose come il Mitoclasta Vex (un fucile a fusione esotico), delle armi leggedarie riproposte dal passato di Destiny, diverse armature e altre personalizzazioni per il proprio Guardiano.

A questa sfida si aggiungono poi le attività inedite dell'ultima Season, come la modalità Violazione a sei giocatori che consente ai Guardiani di infiltrarsi nella rete Vex e acquisire pezzi di equipaggiamento di rarità crescente. Per un approfondimento sui premi sbloccabili completando la nuova Incursione, qui trovate uno speciale sulle armi della Volta di Vetro di Destiny 2.