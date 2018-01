Destiny 2: ricompense della Stagione 2 ora ottenibili anche da chi non possiede il DLC

A partire da oggi i giocatori diche non possiedono "La maledizione di Osiride" possono guadagnare ricompense della Stagione 2 dallee dallo. La conferma è arrivata direttamente da

Come vi avevamo anticipato qualche giorno fa, del resto, la manutenzione programmata di oggi (conclusasi alle 21:00) era pensata per accogliere il nuovo aggiornamento rapido 1.1.1.3, update con cui Bungie ha provveduto a rimuovere il bisogno di acquistare La Maledizione di Osiride per accedere ai contenuti di gioco stagionali.

Nello specifico, adesso tutti i Guardiani di Destiny 2 potranno guadagnare le ricompense messe a disposizione con le nuove Contese di Fazione e il nuovo Stendardo di Ferro.